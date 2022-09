Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Unfallzeit: 27.09.2022, 20:50 Uhr; Unfallort: Bocholt, Westring / Werther Straße

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 36-Jähriger hatte gegen 20.50 Uhr den Westring aus Richtung Dinxperloer Straße kommend befahren. An der Kreuzung mit der Werther Straße hielt der Bocholter hinter dem Fahrzeug eines 54-Jährigen an der Rotlicht zeigenden Ampel. Nach eigenen Angaben bediente der Bocholter kurz sein Navigationsgerät. Er habe anschließend irrtümlich angenommen, die Ampel sei auf Grün umgesprungen und sei losgefahren. Dabei prallte er auf das vor ihm stehende Auto. Eine 51 Jahre alte Beifahrerin, ebenfalls aus Kerpen, erlitt leichte Verletzungen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell