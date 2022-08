Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Sprinter-Fahrer fährt über Rot eine Kreuzung und begeht kurz danach eine Unfallflucht

Lengerich (ots)

Erst bei Rot über eine Kreuzung gefahren, kurz darauf einen Unfall verursacht und Unfallflucht begangen: Der Fahrer eines gelben Sprinters hat am Dienstag (30.08.22) in Lengerich gleich zweimal die Polizei beschäftigt - und am Ende musste der Mann einen nicht unerheblichen Betrag zahlen und auch seinen Führerschein abgeben. Die Kollegen der Wache Lengerich überwachten am Mittag an der Kreuzung Tecklenburger Straße/Martin-Luther-Straße den Verkehr. Die Kreuzung liegt auf dem Schulweg vieler Kinder. Gegen 14.20 Uhr missachtete ein Sprinter mit bulgarischem Kennzeichen die rote Ampel. Die Beamten hielten den Fahrer an und kontrollierten ihn auf dem Gelände der nahegelegenen Esso-Tankstelle. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Eurobereich hinterlassen. Nur kurze Zeit später - die Kollegen hatten gerade wieder ihre Verkehrsüberwachung an der Ampel aufgenommen - gab es vor der besagten Tankstelle einen Unfall. Ein Transporter hatte beim Zurücksetzen ein anderes Auto angefahren. Der Verursacher: Derselbe Fahrer des gelben Sprinters. Und dieser flüchtete auf der Tecklenburger Straße in Richtung A1. Auf der Autobahn konnte der Sprinter-Fahrer dann von einem Streifenwagen aus dem Verkehr gezogen und an der Raststätte Espenhof erneut kontrolliert werden. Nun folgten für den Mann weitere unbeliebte Maßnahmen: Er erhielt eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort, er musste eine weitere Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro hinterlegen und sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Zusätzlich musste der 49-Jährige warten, bis er aus Lengerich abgeholt werden konnte.

