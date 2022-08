Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in Kindergarten

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (26.08.22), 17.30 Uhr und Montag (29.08.22), 07.00 Uhr in den Awo-Kindergarten an der Straße Am Königsteich eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie über Fenster in die Räume. Es wurde weder etwas durchsucht noch etwas entwendet. Am Fenster entstand ein Sachschaden. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas bemerkt haben, entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell