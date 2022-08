Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Einfamilienhaus

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag (27.08.22), 09.45 Uhr und Sonntag (28.08.22), 18.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Neubrückenstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie über ein Kellerfenster in das Gebäude. Die Hausbewohner waren zu dieser Zeit nicht anwesend. Im Haus wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde diverser Schmuck entwendet. Weitere Angaben zum Diebesgut gibt es noch nicht. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen bei der Wache in Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell