Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Zeugenaufruf nach Einbruch in Vereinsräume

Isselburg-Anholt (ots)

Tatzeit: zwischen 26.09.2022, 11:30 Uhr, und 27.09.2022, 09:30 Uhr; Tatort: Isselburg-Anholt, Stromberg

Mit Gewalt sind Unbekannte in Isselburg-Anholt in die Räume eines Vereins eingedrungen. Um in die Räume an der Straße Stromberg zu kommen, hatten sich die Täter an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Das Geschehen spielte sich zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen ab, Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell