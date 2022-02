Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gewissenlos

Weimar (ots)

Eine Seniorin zeigte am gestrigen Nachmittag den Verlust ihrer Geldbörse bei der Weimarer Polizei an. Unterdessen beobachtete ein Mann in der Altstadt, wie ein anderer eine Geldbörse in einen Müllcontainer warf. Beide Ereignisse konnten zusammengeführt werden. Es handelte sich tatsächlich um das Portmonee der Frau. Zumindest ihre Papiere erhielt die Frau so zurück. Das Bargeld und die ec-Karte waren weg. Vermutlich wurde die Geldbörse im Bereich des Goetheplatzes aus der Tasche der Frau entwendet.

