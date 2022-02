Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dumm gelaufen

Apolda (ots)

Am Abend des 08.02.2022, gegen 20:45 Uhr wurde eine 34jährige Apoldaerin in der Leutloffstraße aufgesucht, da es Unstimmigkeiten zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort gab. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten in diesem Zusammenhang starken Cannabisgeruch in deren Wohnung fest, woraufhin die nunmehr Beschuldigte entsprechend belehrt wurde und in der Folge eine geringe Menge Cannabisblüten freiwillig heraus gab. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weitere Blüten gefunden und sichergestellt werden. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell