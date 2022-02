Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Schmiedehausen (ots)

Zwischen Schmiedehausen und Bad Sulza kam es am 08.02.2022, gegen 12:45 Uhr zu einem Wildunfall. Ein 31jähriger Fahrzeugführer im Pkw Ford stieß hier mit einem Reh zusammen, welches plötzlich von rechts kommend die Fahrbahn querte. Das Wildtier verendete noch am Unfallort. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

