Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere Auto-Aufbrüche in Kassel: Zeuge beobachtete Täter im Sommerweg; Hinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt und Brasselsberg: In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in Kassel zu mehreren Auto-Aufbrüchen. Drei betroffene Fahrzeugbesitzer meldeten sich am heutigen Morgen aus dem Stadtteil Brasselsberg, zwei weitere Fälle ereigneten sich im Sommerweg in der Unterneustadt. Dort hatte ein Zeuge gestern Abend gegen 22:00 Uhr den Täter an einem Fahrzeug, bei dem eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war, beobachtet und den Unbekannten anschließend sogar noch kurz verfolgt. Es handelte sich um einen ca. 30 bis 35 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen und schlanken Mann, der einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jacke, eine graue Basecap, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe trug. Ob der Verdächtige auch für die anderen Auto-Aufbrüche aus der vergangenen Nacht verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar.

Im Sommerweg war neben dem Sprinter, bei dem der Täter gegen 22 Uhr überrascht wurde und ohne Beute flüchtete, auch ein VW Crafter aufgebrochen worden. Dessen Besitzer entdeckte den Einbruch heute Morgen und rief die Polizei. Die Taten im Stadtteil Brasselsberg ereigneten sich in den Straße Habichtsforstweg, Sandbuschweg und Bilsteiner Born. Dort wurden im Laufe der Nacht jeweils die Scheiben von geparkten Pkw eingeschlagen und Taschen sowie Bargeld aus den Fahrzeugen gestohlen.

Die weiteren Ermittlungen zu den Pkw-Aufbrüchen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell