Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld zu einem Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Paderborn / Salzkotten - Wie bereits durch die Polizei Paderborn berichtet, verstarb ein 31-jähriger Mann aus Emsdetten in Folge schwerster Verletzungen durch einen Verkehrsunfall am Samstag, 17.09.2022. Die weiteren Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs werden durch die Mordkommission "Salz" des Polizeipräsidiums Bielefeld geführt.

Gegen 06:50 Uhr wurde die Polizei über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person informiert. Beim Eintreffen der Beamten am Unfallort auf der Franz-Kleine-Straße, im Bereich zwischen Berglar und Verner Straße, wurde die verletzte Person, ein 31-jähriger Mann aus Emsdetten, bereits notfallmedizinisch versorgt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhren ein 52-jährige Lippstädter und sein 31-jähriger Beifahrer in einem Mercedes die Franz-Kleine-Straße, in Fahrtrichtung Thüle. Da der Beifahrer vehement darauf bestanden haben soll, eine Zigarette rauchen zu wollen, soll der Lippstädter seinen Pkw am Fahrbahnrand angehalten haben. Nachdem der Beifahrer ausgestiegen und die Tür geschlossen haben soll, sei der 52-Jährige mit seinem Pkw losgefahren. Beim Versuch zurück in den anfahrenden Pkw zu gelangen stürzte der 31-Jährige und wurde nach aktuellem Kenntnisstand überrollt.

Der 31-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb er schließlich aufgrund der Schwere seiner Unfallverletzungen.

Die Obduktion des Verstorbenen ist für Donnerstag, den 22.09.2022, angesetzt. Der Hauptfokus der Untersuchung liegt auf der Suche nach Verletzungsmustern, die zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens dienlich sein können.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Paderborn werden die weiteren Ermittlungen des Verkehrsunfalls durch die Mordkommission "Salz" des Polizeipräsidiums Bielefeld, unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Markus Ickler, geführt.

Anmerkung: Bei dem Pkw-Fahrer handelt es sich um einen 52-jährigen Lippstädter. Aufgrund eines Übertragungsfehlers war sein Alter zuvor mit 51 Jahren beziffert worden.

Erste Meldung der Polizei Paderborn vom 17.09.2022, 11:13 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5323143

Zweite Meldung der Polizei Paderborn vom 18.09.2022, 16:34 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5323598

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell