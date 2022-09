Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe bekommen Unterstützung - Pfefferspray gegen Ladendetektiv eingesetzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Brackwede -

Zwei Bielefelder schlossen sich am Freitag, 16.09.2022, einem flüchtenden Ladendieb-Duo an und setzten Pfefferspray gegen den Ladendetektiv ein. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Mitarbeiter eines Supermarktes an der Gütersloher Straße, nahe der Herner Straße, riefen gegen 20:30 Uhr die Polizei zur Hilfe und meldeten auf frischer Tat ertappte Ladendiebe, die auf dem Parkplatz gegenüber dem Ladendetektiv gewalttätig seien. . Die Mitarbeiter hatten in dem Geschäft zwei Männer bei dem Diebstahl eines Rucksacks mit Lebensmittel. beobachtet. Nachdem die Ladendiebe die Kasse passiert hatten, ohne die Ware zu bezahlen, folgten Mitarbeiter sowie der Ladendetektiv dem Duo. Einer der Männer ließ daraufhin die Beute fallen. Auf dem Parkplatz sprachen die Verfolger die Diebe an, die einen Rollkoffer in Richtung des Detektives schleuderten. Anschließend rannten sie über die Gütersloher Straße in Richtung Südring davon, von dem Ladendetektiv und Angestellten verfolgt.

An einem Supermarkt an der Gütersloher Straße/ Aachener Straße schlossen sich zwei bis dahin unbeteiligte Männer den Flüchtenden an. Einer schlug nach dem Ladendetektiv und setzte Pfefferspray ein. Während der Schlag ins Leer ging, traf das Pfefferspray das Gesicht des Detektives. Das Quartett flüchtete in Richtung der Straße Im Brocke. Dort verloren die Verfolger einen Mann aus den Augen.

Ständige Standortmeldungen während der Verfolgung führten die Streifenwagen heran, so dass die Polizisten in der Aachener Straße zu den Gruppen aufschlossen und drei Flüchtende festnahmen. Gegen den 20-jährigen Bielefelder leiteten sie ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung sowie gegen den 19-jährigen und den 28-jährigen Bielefelder wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Bei dem 28-Jährigen fanden die Polizisten das Pfefferspray und stellten es sicher.

Zeugen, die Hinweise zu dem noch flüchtigen Täter geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 zu wenden.

