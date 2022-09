POL-BI: Nachtrag - Suche nach 14-jährigem Jungen - Junge ist wieder zu Hause

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagabend, 15.09.2022, entzog sich ein unbekannter Mann einer Polizeikontrolle in der Beckhausstraße. Dabei ließ er sein zuvor genutztes Fahrrad sowie gestohlenes Werkzeug zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Polizeibeamte befuhren gegen 20:15 Uhr die Beckhausstraße und bemerkten einen Radfahrer, der während der Fahrt mit dem Handy telefonierte. Als sie ihn in ...

mehr