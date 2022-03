Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Rollerdiebe gefasst

Mayen (ots)

Nachdem bereits am Vormittag des 22.03.2022 ein Rollerdiebstahl in der Gevelsbergstraße in Mayen gemeldet worden war, wurde gegen 13.00 Uhr ein weiterer Rollerdiebstahl in der Virchowstraße in Mayen gemeldet. Im Rahmen der Streife fiel Beamten der Polizeiinspektion Mayen ein mit zwei Personen besetzter Motorroller im Stadtgebiet auf; sowohl Fahrer, als auch Sozius trugen keinen Helm. Einer beabsichtigten Kontrolle durch die Polizei versuchten sich die beiden offensichtlich zu entziehen, der Fahrer und der Roller, bei dem es sich um dem entwendeten Roller aus der Virchowstraße handelte, konnten allerdings nach einer kurzen Verfolgungsfahrt und anschließender Verfolgung zu Fuß gestellt werden. Der Sozius konnte im Nachgang schnell ermittelt werden. Die beiden Beschuldigten sind 14 und 15 Jahre alt. Der entwendete Roller wurde dem Eigentümer zurückgegeben.

