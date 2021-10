Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen - Dagersheim: Frau ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 12:50 Uhr zu einem Unfall in der Schickardstraße in Dagersheim. Eine 49-Jährige fuhr mit einem BMW die Schickardstraße entlang und bog in Richtung einer Grundstückseinfahrt ab. Nachdem der Dame auffiel, dass sie die falsche Einfahrt angesteuert hatte, fuhr sie rückwärts wieder aus und übersah dabei einen 41-jährigen Mercedes-Lenker. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde schließlich festgestellt, dass die 49-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie hatte wohl das Auto ihres Verlobten ohne dessen Wissen in Gebrauch genommen. Darüber hinaus dürfte sie, aufgrund körperlicher Einschränkungen, nicht im Stande sein, ein Fahrzeug sicher zu führen. Weiterhin besteht der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss diverser Medikamente stand, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

