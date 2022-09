Polizei Bielefeld

POL-BI: Erneut Wertsachen nach Schockanruf übergeben

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Kirchdornberg - Betrüger riefen am Donnerstag, 15.09.2022, eine Seniorin an und schockten sie mit einem vermeintlichen tödlichen Unfall, den ihre Tochter verursacht haben sollte. Um der Tochter eine angebliche Haftstrafe zu ersparen, übergab sie einem Abholer Wertsachen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 15:00 Uhr erhielt die Seniorin den Anruf der Betrüger. Es meldete sich eine Frau, die sich als Tochter der Bielefelderin ausgab. Durch eine geschickte Gesprächsführung entlockte die Betrügerin ihrem Opfer den Namen der Tochter.

Dann schilderte die Betrügerin in der Rolle der Tochter, dass sie einem Haftrichter vorgeführt werden soll, da sie einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem ein Mensch gestorben sei. Um der Haft zu entgehen, müsste eine sehr hohe Kaution entrichtet werden.

Ein weiterer männlicher Betrüger übernahm daraufhin das Telefonat und gab sich als Kommissar aus, um die Lügengeschichte glaubwürdiger zu machen. Die Seniorin folgte der Aufforderung und bereitete Schmuck für die Abholung durch einen Boten um 17:00 Uhr vor. Zudem wurde ihr mitgeteilt, dass sie bis 19:00 Uhr eine Schweigepflicht hätte.

Der Bote erschien zur vereinbarten Uhrzeit an der Wohnanschrift Am Gottesberg in einem schwarzen Kombi und nahm die Wertsachen in einer "DM"-Tasche der Bielefelderin entgegen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: Er soll 20 bis 25 Jahre alt sein, ist 180 bis 185 cm groß, soll eine schlanke Figur haben und ein schmales Gesicht. Seine Augen sind dunkel. Seine Hände waren gepflegt. Er soll ein nordafrikanisches Erscheinungsbild haben und akzentfrei hochdeutsch sprechen.

Bei der Tatbegehung trug er ein dunkelblaues Cappy, ein dunkles Oberteil, eine dunkelblaue Jeans, helle Sneaker. Sein Gesicht hatte er teilweise mit einer OP-Maske bedeckt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell