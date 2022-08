POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots) - Ein ortsansässiger Jagdpächter wollte am Dienstag, 23. August 2022, gegen 20:55 Uhr, eine männliche Person ansprechen, die sich vermutlich unberechtigt in einem Jagdbezirk zwischen Rönnelstraße und Schwarzer Weg in Jade-Rönnelmoor aufgehalten hat. Als die Person den Jagdpächter erkannte, flüchtete sie vom Schwarzen Weg in ein angrenzendes ...

