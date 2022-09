Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrrad und gestohlenes Werkzeug zurückgelassen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Donnerstagabend, 15.09.2022, entzog sich ein unbekannter Mann einer Polizeikontrolle in der Beckhausstraße. Dabei ließ er sein zuvor genutztes Fahrrad sowie gestohlenes Werkzeug zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizeibeamte befuhren gegen 20:15 Uhr die Beckhausstraße und bemerkten einen Radfahrer, der während der Fahrt mit dem Handy telefonierte. Als sie ihn in Höhe einer Tankstelle aus dem geöffneten Fenster ansprachen, sprang er sofort von seinem Fahrrad und flüchtete zu Fuß in Richtung eines Parkplatzes. Dort kletterte er über einen Bauzaun, lief weiter in Richtung Turbinenstraße und entkam in unbekannte Richtung.

Auf dem Gepäckträger des zurückgelassenen Fahrrads stießen die Beamten auf einen Werkzeugkoffer, der in eine Mülltüte eingewickelt war. Dieser wurde bei einem Einbruch entwendet. Eigentümer des Koffers ist eine Firma aus Hamburg.

Der Mann ist 20 bis 30 Jahre alt, schlank, hat schwarze Haare und ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Bei der Tat trug er schwarze Oberbekleidung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum beschriebenen Sachverhalt oder dem flüchtigen Mann beim Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell