POL-KS: Webinar "Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen": Jetzt anmelden!

Nordhessen: Die dunkle Jahreszeit ist häufig auch Einbruchszeit. Erst am Montag wendete sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf zu einem Wohnungseinbruch in Fuldabrück-Dörnhagen an die Öffentlichkeit, weil dort Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen waren (Pressemeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5387151). Zwar sind die Zahlen des Wohnungseinbruchs in Nordhessen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, nichtsdestotrotz wird die Polizei im Kampf gegen Wohnungseinbrecher nicht nachlassen. Auch die Prävention leistet dabei neben der Verfolgung der Straftaten einen wichtigen Beitrag. Bei rund der Hälfte aller Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren in Nordhessen scheiterten die Täter und es blieb beim Versuch. Viele Menschen nahmen bereits die kostenlosen Beratungsangebote der Polizei zum Einbruchschutz in Anspruch und machten es den Einbrechern beispielsweise durch sicherheitsbewusstes Verhalten und verbesserten Grundschutz von Fenstern und Türen erheblich schwerer.

Ein weiteres kostenloses Beratungsangebot bieten die Fachberaterinnen und Fachberater für Kriminalprävention nun in Form eines Webinars. Am

Donnerstag, dem 15.12.2022, um 18 Uhr,

informiert die Polizei online zum Thema "Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen". In dem Vortrag werden die Fachberaterinnen und Fachberater darstellen, wie man das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, mit kostengünstigen Möglichkeiten reduzieren kann. Außerdem werden die Teilnehmenden die Gelegenheit haben, Fragen direkt im Webinar zu stellen und beantworten zu lassen.

Der Links zur Online-Anmeldung: https://next.edudip.com/de/webinar/einbruchschutz-fur-hauser-und-wohnungen/1863718

