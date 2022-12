Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen -Beleidigung von Polizeibeamten und Sachbeschädigung an Funkstreifenwagen-

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 27.12.2022, gegen 01.50 Uhr, konnten Beamte der PI Altenkirchen eine Person feststellen, die zu Fuß in der Siegener Straße in Altenkirchen unterwegs war. Der Mann stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und war nicht mehr in der Lage, sicher auf dem Gehweg zu gehen. Er schwankte hin und her und gelangte hierbei immer wieder unkontrolliert auf die Fahrbahn. Um eine Gefährdung der Person zu verhindern, unterzogen die Polizeibeamten dem Mann zunächst einer Kontrolle. Hierauf reagierte der 23-jährige aggressiv und beleidigte die Beamten durch Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers. Weiterhin trat er gegen den Funkstreifenwagen und beschädigte diesen hierdurch leicht. Der stark alkoholisierte Beschuldigte (Atemalkoholtest: 1,98 Promille) wurde zunächst zur Polizeiinspektion Altenkirchen verbracht und dort in die Obhut seines zwischenzeitlich verständigten Vaters übergeben. Gegen den jungen Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung der eingesetzten Polizeibeamten und Sachbeschädigung am Funkstreifenwagen geführt.

