Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weihnachtsfest high erlebt

Neuwied (ots)

Neuwied - Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurden durch die Polizei Neuwied gleich mehrere Personen mit Betäubungsmitteln aufgegriffen. Gegen 11:50 Uhr wurde in der Torneystraße ein 30jähriger Mann kontrolliert, welcher einen Joint mitführte. Gegen 17:46 Uhr wurde ein randalierende Mann "Im Mühlengrund" gemeldet. Bei Eintreffen der Beamte versuchte er mit dem Fahrrad zu fliehen, dies wurde jedoch durch die Beamten unterbunden. In seiner Bauchtasche wurden Betäubungsmittel und Konsumutensilien aufgefunden. Die Wohnung des 31jährigen wurde durchsucht, es wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen 00:40 Uhr wurde ein Mann kontrolliert, der sich auffällig verhielt. Als der Streifenwagen neben ihm stoppte, lief er fort. Auch er konnte anschließend kontrolliert werden, bei der Durchsuchung wurden Metallröhrchen sowie ein gläsernes Behältnis mit weißem Pulver festgestellt. Der 23jährige Beschuldigte gab an, dass ihm die Sachen nicht gehören würden.

