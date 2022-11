FW-Schermbeck: Betriebsmittel laufen nach Verkehrsunfall aus

Schermbeck (ots) - Am Mittwochmorgen (09.11.2022) wurden die Löschzüge Altschermbeck und Schermbeck um 07:33 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" zur Straße Im Trog alarmiert. Nach erster Information sollte es zu einem Brand in einem Testzentrum gekommen sein. Vor Ort zeigte sich, dass ein Katalytofen in Brand geraten war. Nachdem der Ofen ins Freie gebracht wurde, wurde der Bereich noch mit einer ...

