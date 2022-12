POL-PDNR: Altenkirchen -Tageswohnungseinbruch

Neuwied-Heimbach-Weis (ots) - Am Abend des ersten Weihnachtstages kontrollierte eine Polizeistreife in Heimbach-Weis einen Pkw. Vom Fahrzeugführer war bekannt, dass er sich in der Vergangenheit als sein Bruder ausgegeben hat. Nach der Klärung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der 30jährige unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren war. Es folgten eine Blutentnahme und die präventive Sicherstellung der ...

