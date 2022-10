LPI-SLF: 1,7 Promille Atemalkohol bei Verkehrskontrolle am frühen Morgen

Saalfeld (ots) - Samstagabend verursachte eine Fahrerin unter erheblichem Alkoholeinfluss stehend einen Verkehrsunfall. Die Frau befuhr die Straße Am Graben in Richtung Puschkinstraße. Am dortigen Kreisverkehr kam sie, wie sich später herausstellte aufgrund Alkoholeinflusses, von der Fahrbahn ab, fuhr erst über die Mittelbebauung des Kreisverkehrs, anschließend über einen Grünstreifen und kam schließlich an einem ...

mehr