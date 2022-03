Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Störer in Gaststätte - Ulm

Ulm (ots)

Am frühen Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, fielen mehrere Personen in einer Gaststätte aufgrund ihres Benehmens negativ auf, weshalb auch die Polizei alarmiert wurde. Schon beim Eintreffen der Streifen verhielt sich ein 35-jähriger Mann den Beamten gegenüber sofort respektlos. Durch andauerndes Dazwischenreden und fortlaufende Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten erschwerte der Mann die Sachverhaltsaufnahme enorm. Dem mehrmaligen Hinweis, dies zu unterlassen, kam er jedoch nicht nach. Als in Folge seine Personalien festgestellt werden sollten, baute er sich in drohender Haltung vor den Beamten auf. Daraufhin mussten die Beamten den Mann unter Zwang zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen. Da der Mann immer aggressiver wurde, musste er zur Verhinderung weiterer Ordnungsstörungen in Gewahrsam genommen werden. Des Weiteren versuchte ein anderer Mann, aus der auffälligen Personengruppe heraus zu dem 35-Jährigen vorzudringen um dessen Ingewahrsamnahme zu verhindern. Von den Beamten wurde Pfefferspray eingesetzt und der 33-jährige Störer wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf mussten mehrere Platzverweise gegen die Angehörigen der Personengruppe mittels Zwang und unter Hinzuziehung weiterer Kräfte durchgesetzt werden. Bei der Gruppierung handelte es sich um Fußballfans.

