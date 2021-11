Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bornhöved - Sachbeschädigung und Diebstahl aus Spendendosen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstagabend (28.10.2021) ist es in der Straße "Am Alten Markt" in Bornhöved zum Diebstahl von Spendendosen aus einer Kirche gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte um 23:30 Uhr unberechtigt Zugang zum Kirchengebäude.

Die Täter hebelten eine Spendendose auf und entwendeten das Bargeld.

Insgesamt entstand ein Sach- und Vermögensschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Beamte der Polizeistation Trappenkamp haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen jetzt Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen in der Nähe der Kirche oder im Ortsgebiet Bornhöved beobachtet haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04323 - 80527- 0 entgegen.

