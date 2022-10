Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit mehr als 2,6 Promille Verkehrsunfall verursacht

Saalfeld (ots)

Samstagabend verursachte eine Fahrerin unter erheblichem Alkoholeinfluss stehend einen Verkehrsunfall. Die Frau befuhr die Straße Am Graben in Richtung Puschkinstraße. Am dortigen Kreisverkehr kam sie, wie sich später herausstellte aufgrund Alkoholeinflusses, von der Fahrbahn ab, fuhr erst über die Mittelbebauung des Kreisverkehrs, anschließend über einen Grünstreifen und kam schließlich an einem Verkehrsschild zum Stehen. Eine Atemalkoholmessung bei der 52-Jährigen ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden die entsprechenden Maßnahmen, wie u.a. eine Blutprobenentnahme bei der Beschuldigten, durchgeführt. Sie muss sich nun strafrechtlich verantworten, ihr Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

