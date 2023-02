POL-PDWIL: geklärte Vermisstensache

Darscheid (ots) - Am 04.02.2023 gegen 12:41 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Daun Kenntnis darüber, dass im Bereich eines Waldstücks in Darscheid Böller gezündet worden seien. Durch die eingesetzten Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun konnten hier drei jeweils 11-jährige Kinder aus dem Bereich der Ortslage angetroffen werden, welche die Böller gezündet hatten. Diese wurden sichergestellt und die Kinder den Eltern überstellt. Es darf an dieser Stelle erwähnt ...

mehr