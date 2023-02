Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unsicherer Lkw gestoppt

Ein Dokument

Bitburg (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Freitag, 03.02.2023, 20.45 Uhr, einen LKW mit stark beschädigtem Auflieger auf der B51 von Trier kommend in Fahrtrichtung Bitburg. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Auflieger infolge eines Verkehrsunfalls zwischen Belgien und Frankreich stark beschädigt wurde. Da der Fahrer eine Weiterfahrt bis nach Bremen beabsichtigte, die Verkehrssicherheit aber nicht gegeben war, wurde am Lenkrad der Zugmaschine eine Wegfahrsperre angebracht.

