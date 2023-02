Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Wittlich (ots)

Am 07.02.2023 befuhr um 06:28 Uhr ein LKW die L 53 aus Richtung Wittlich in Richtung Platten. Kurz vor dem Kreisel Platten geriet der LKW aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn. Als er dies bemerkte, zog er seinen LKW nach links, überfuhr dann den Fahrbahnteiler vor der Einfahrt in den Kreisel und überfuhr das auf dem Fahrbahnteiler aufgestellte Verkehrsschild (vorgeschriebene Fahrtrichtung) Anschließend setzte er seine Fahrt in den Kreisel fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem LKW soll es sich um einen LKW mit in Gänze oder teilweise bedruckter blauer Plane oder Anhänger handeln. Da zum Unfallzeitpunkt auf dieser Strecke reger Verkehr herrschte, bittet die Polizei Wittlich mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem unfallflüchtigen LKW oder zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizei in Wittlich, Tel: 06571-9260 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell