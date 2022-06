POL-RE: Recklinghausen: Unfall im Bereich einer Grundstückseinfahrt

Recklinghausen (ots) - Einen Schaden von 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an einem braunen Honda. Der Wagen stand zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag an der Straße "In der Fühle". Hinweise zum Verursacher liegen bisher nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Corinna Kutschke Telefon: 02361 / 55 - ...

