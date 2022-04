Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Osterwochenende, Karfreitag 14.04. bis Ostersonntag, 17.04.2022, 10.00 Uhr

Neuwied (ots)

Neuwied ST Heimbach-Weis - In der Nacht auf Karfreitag, 15.04.2022, wurden der Polizei Neuwied kurz nach Mitternacht mehrere Personen im Bereich Königsgericht in Heimbach-Weis gemeldet, die grölend durch die Straßen ziehen und Feuerwerkskörper zünden. Die Personengruppe, vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 27 Jahren, konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Während die drei jüngeren Personen kooperativ waren, verweigerte der Älteste die Angabe seiner Personalien. Im Zuge der weiteren Maßnahmen leistete der junge Mann aus dem Hunsrück derart Widerstand, dass ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Nach der Entnahme einer Blutprobe verbrachte er die restliche Nacht im Gewahrsam der PI Neuwied. Gegen den 27jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neuwied Stadt und ST Block - Am Karfreitag, 15.04.2022, gegen 17.00 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Neuwied in der Engerser Landstraße in Neuwied ST Block einen E-Scooter. An dem Fahrzeug war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem letzten Jahr angebracht. Den 27jährigen Neuwieder erwartet nun ein Strafverfahren. Das Gleiche erwartet eine 21jährige Neuwiederin, die nur knapp zwei Stunden später in der Blücherstraße kontrolliert wurde. Auch sie war mit einem E-Scooter mit angelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs. Eine weitere Stunde wurde zu guter Letzt ein 47jähriger Neuwieder in der Marktstraße kontrolliert. Auch an seinem E-Scooter war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert.

Neuwied - Am Karfreitag, 15.04.2022, wollte eine Streife der Polizei Neuwied in der Rasselsteiner Straße gegen 21.00 Uhr den Fahrer eines E-Bikes kontrollieren. Der Mann war zuvor aufgefallen, weil er ohne Licht unterwegs war und bei Erkennen einer Kontrollstelle plötzlich die Fahrtrichtung änderte. Anschließend überquerte er bei rot die Ampel an der Kreuzung Berggärtenstraße und Rasselsteiner Straße. Der Fahrradfahrer wurde im Rahmen der Nacheile auf dem Gehweg in Richtung Niederbieber fahrend festgestellt. Der Mann leistete der mehrfachen Aufforderung, stehen zu bleiben, keine Folge und begann, Gegenstände aus einer Umhängetasche wegzuwerfen. Daher fuhr der Streifenwagen vor den Radfahrer. Beim Versuch, den fahrenden Streifenwagen rechts zu überholen, streifte der Radfahrer den Streifenwagen und kam zu Fall. Bei dem Unfall blieb der Radfahrer unverletzt, der Funkstreifenwagen wurde leicht beschädigt. Bei der anschließenden Durchsuchung des 20jährigen polizeibekannten Beschuldigten aus Feldkirchen wurde eine kleine Menge Marihuana aufgefunden, ein weiteres Döschen mit Marihuana wurde im Bereich des zurückgelegten Weges gefunden. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied ST Gladbach - Am Samstag, 16.04.2022, gegen 09.20 Uhr, kontrollierte eine Streife der PI Neuwied einen 24jährigen Mann aus Engers, der mit seinem E-Scooter zwischen Gladbach und Oberbieber unterwegs war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand, ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,26 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Neuwied ST Heimbach-Weis - Am Samstag, 16.04.2022, kam es in der Zeit zwischen 13.20 Uhr und 13.30 Uhr zu einer Fundunterschlagung auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sayner Straße. Eine 54jährige Frau hatte dort ihr Portemonnaie verloren, als sie es bemerkte und danach suchte, war die Geldbörse weg. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied - Am Samstag, 16.04.2022, kam es um 14.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Ausfahrt eines Discounters im Neuwieder Industriegebiet. Ein 35jähriger Fahrradfahrer fuhr entgegen der Fahrtrichtung vom Radweg kommend auf den Parkplatz auf und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Beim anschließenden Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Neuwied ST Oberbieber - In der Nacht auf Sonntag, 17.04.2022, meldete sich gegen 03.30 Uhr ein 29jähriger Mann aus Segendorf bei der Rettungswache in Oberbieber und gab an, angefahren worden zu sein. Der Unfallverursacher sei flüchtig. Der erheblich alkoholisierte Mann - ein Test ergab einen Wert von über 2 Promille - gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass er sein Fahrrad im Bereich der Einmündung der Straße Im Mühlengrund in die Friedrich-Rech-Straße geschoben habe, als er plötzlich angefahren worden sei. Der Pkw sei dann weitergefahren. Er habe dann das Fahrrad zunächst zu einem Bekannten gebracht und sei dann zur Rettungswache gegangen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Neuwied ST Heimbach-Weis - Am frühen Morgen des Ostersonntags, 17.04.2022, gegen 04.30 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei Neuwied einen stark beschädigten, Funken schlagenden Pkw, der von Bendorf-Sayn kommend nach Heimbach-Weis fahre. Das Fahrzeug, ein grauer Skoda Kombi, hielt schließlich in der Waldstraße in Heimbach-Weis an. Hier sprach der augenscheinlich stark betrunkene Fahrer kurz mit den Zeugen und lief kurz vor Eintreffen der ersten Streife weg. Letztlich konnte der Mann, ein 38jähriger Neuwieder, ermittelt werden. Er wurde an der Wohnanschrift angetroffen, ein Alko-Test war nicht möglich. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. In diesem Zusammenhang wird aktuell noch nach der oder den Unfallstelle(n) gesucht, die sich im Bereich zwischen Koblenz, Bendorf und Heimbach-Weis befinden dürfte. Auch hier bittet die Polizei, dass mögliche Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de melden.

Neuwied - Am Morgen des Ostersonntags, 17.04.2022, wurde der PI Neuwied gegen 08.50 Uhr ein Randalierer in der Notaufnahme eines Neuwieder Krankenhauses gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 30jähriger Mann aus dem Westerwaldkreis vehement versuchte, mit seiner in den Wehen liegenden, coronapositiven Ehefrau in den Kreissaal zu gelangen. Dies wurde ihm seitens des Krankenhauses mit Verweis auf die bestehenden Regelungen verweigert, sodass der Mann umgehend begann, das Personal und den anwesenden Sicherheitsdienst anzuschreien. Ihm wurde daher ein Hausverbot ausgesprochen, dem der Mann nicht nachkam. Das gleiche Verhalten zeigte er auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Der Mann ließ sich überhaupt nicht beruhigen und war völlig unzugänglich. Der anschließenden Feststellung seiner Identität wollte er sich dann durch Flucht entziehen, dabei schlug er nach einem Beamten. Letztlich musste der erhebliche Widerstand durch einen kurzen Einsatz des Distanz-Elektro-Impulsgeräts (DEIG, sog. "Taser") gebrochen werden. Der Mann zog sich bei seiner Widerstandshandlung einen leichten Cut zu. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.

Neuwied - Am Morgen des Ostersonntags, 17.04.2022, wurden der PI Neuwied mehrere Diebstähle auf dem Heddesdorfer Berg gemeldet. Es konnte ermittelt werden, dass aus mehreren unverschlossenen Gartenhäusern auf verschiedenen Grundstücken Fahrräder, Werkzeuge und sonstige Gegenstände entwendet wurden. Der Tatzeitraum dürfte auf die Zeit zwischen 01.30 Uhr und 08.30 Uhr einzugrenzen sein. Mögliche Zeugen, die in diesem Bereich etwas wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell