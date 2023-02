Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am 03.02.2023 in der Zeit zwischen 13:00h und 14:00h ereignete sich auf einem Parkplatz in der Denkmalstraße ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein geparktes, blaues Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06561-96850 bei der Polizei Bitburg zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell