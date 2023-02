POL-PDWIL: Betrug an Tankstelle

Speicher (ots) - Am Nachmittag des 07.02.2023, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich am Kreisverkehr zwischen Speicher und Herforst an der L36 ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Hierbei übersah die Fahrerin des Pkw den sich bereits im Kreisverkehr befindlichen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer wurde verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Durch den Verkehrsunfall war ...

