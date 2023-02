Polizei Homberg

POL-HR: Brand eines Lkw auf einem Firmengelände - 100.000,- EUR Sachschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.02.2023:

Brand eines Lkw auf einem Firmengelände

Zeit: Montag, 27.02.2023, 14:34 Uhr

Brand einer Sattelzugmaschine auf einem Firmengelände in der Straße Harthbergring in Schwalmstadt-Treysa.

Am Montagnachmittag kam es zu einem Brand einer Sattelzugmaschine auf einem Firmengelände. Der Fahrer des Lkw stellte zuerst Rauch und dann Flammen in Bereich des Armaturenbretts fest und konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Personen wurden keine verletzt. Die Sattelzugmaschine brannte völlig aus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100.000,- EUR. Eine angrenzende Firmenhalle blieb ohne Beschädigung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Inbrandsetzung vor, daher wird momentan von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

