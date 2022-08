Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brennender PKW auf dem Golfplatz Heimbach Weis

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 09.08.2022 gegen 20:30 Uhr erhält die PI Neuwied Kenntnis über einen brennenden PKW auf dem Golfplatz in Heimbach Weis. Bei Eintreffen der Beamten stand der 912 Porsche in Vollbrand. Der Sachschaden wird auf ca 150000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt brandursächlich sein. Bei den Löschversuchen zog sich der 51jährige Fahrer des Fahrzeugs Brandverletzungen an den Händen zu, er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

