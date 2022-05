POL-UN: Fröndenberg - Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall eines Linienbusses

Straubing (ots) - Natürlich ist es nicht angemessen, was zum Beispiel Erzieher verdienen. Frühkindliche Bildung, Integration und Inklusion - das Aufgabenspektrum ist breiter und anspruchsvoller geworden. Das sollte sich auch in der Bezahlung widerspiegeln, nicht nur in warmen Worten von Politikern. Dennoch: Die Mittel sind begrenzt, und die angespannte Lage der öffentlichen Kassen und die Kriegsfolgen, allen voran die ...

mehr