POL-SO: Wieder Sonnenschirme angezündet

Erwitte (ots) - Am Sonntag, gegen 12.25 Uhr, stellte die Streifenbesatzung eines Kamerafahrzeugs der Polizei, einen BMW auf der Bundesstraße 1 in Erwitte fest. Die 21-jährige Fahrerin aus Lippstadt fuhr mit ihrem Pkw zunächst über eine rote Ampel, die bereits seit mindestens zwanzig Sekunden Rotlicht anzeigte und fuhr auf die Bundesstraße 55 in Richtung Lippstadt. Die Lippstädterin beschleunigte den BMW und durchfuhr den Baustellenbereich der Lippebrücke in der Spitze ...

mehr