Polizei Homberg

POL-HR: Körle: Unbekannter Täter stiehlt Geldbörse in Restaurant

Homberg (ots)

Körle

Diebstahl von Geldbörse in Restaurant Tatzeit: 04.03.2023, 18:27 Uhr Eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten stahl ein unbekannter Täter am Samstagabend aus einem Restaurant in der Nürnberger Straße. Der Täter hielt sich in dem Restaurant im Bereich der Theke auf. Als die Inhaberin kurzzeitig durch andere Gäste abgelenkt war, stahl er aus dem Thekenbereich eine dort abgelegte Geldbörse. Mit seiner Beute flüchtete er aus dem Restaurant in unbekannte Richtung. Von dem unbekannten männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er hat eine kräftige Gestalt, ein auffallend rundes Gesicht mit einem leichten Oberlippenbart, hat kurze schwarze Haare und er ist zwischen 175 und 180 cm groß. Zur Tatzeit trug er ein rosa T-Shirt, dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie eine graue Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell