Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Briefkasten beschädigt

Aurich - Jugendliche verletzt

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Aurich - Zusammenstoß auf Bundesstraße

Südbrookmerland - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Briefkasten beschädigt

Eine Sachbeschädigung hat sich in der Nacht zu Samstag in Großheide ereignet. In der Großheider Straße zerstörten Unbekannte offenbar mittels eines Knallkörpers einen Briefkasten und eine Außenlampe. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Jugendliche verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in der Auricher Innenstadt gekommen. An der Pferdemarktkreuzung überquerte gegen 7.30 Uhr eine 16-jährige Fahrradfahrerin die Fuß- und Radfahrerspur. Hierbei wurde die Jugendliche vom Fahrer eines VW Transporters erfasst, der an der Kreuzung abbog. Ein Rettungswagen und ein Notarzt wurden zur Unfallstelle alarmiert. Das Mädchen wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Supermarktparkplatz an der Popenser Straße in Aurich kam es am Freitagabend zu einer Unfallflucht. Zwischen 20.30 und 20.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen weißen VW Polo an der Beifahrertür und dem Seitenspiegel. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Verursacher ebenfalls ein weißes Fahrzeug fuhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Zusammenstoß auf Bundesstraße

Auf der B72 hat sich am Montag an der Kreuzung zur Popenser Straße / Kreuzstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 10 Uhr fuhr ein 36 Jahre alter Nissan-Fahrer auf der Kreuzstraße und überquerte die Bundesstraße in Richtung Popenser Straße. Hierbei übersah er eoffenbar eine von rechts kommende Toyota-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der Toyota wurde gegen einen verkehrsbedingt haltenden Opel auf der Popenser Straße geschleudert. Die Toyota-Fahrerin wurde leicht verletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Südbrookmerland - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden. Gegen 5.40 Uhr fuhr ein 45 Jahre alter Skoda-Fahrer auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Ekelser Straße. Beim Überqueren der Kreuzung übersah er nach ersten Erkenntnissen eine vorfahrtberechtigte 57-jährige VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell