Polizei Hamburg

POL-HH: 220718-2. Zwei Zuführungen nach Verdacht des Einbruchdiebstahls in der Hamburger HafenCity

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.07.2022, 09:00 Uhr

Tatort: Hamburg-HafenCity, Hongkongstraße

Mithilfe eines gewieften Zeugen haben Beamte des Polizeikommissariats 14 (PK 14) gestern Morgen in der HafenCity zwei Männer vorläufig festgenommen. Sie sind verdächtig, zwei versuchte und einen vollendeten Einbruch in Firmen begangen zu haben.

Der Zeuge (46) war auf dem Weg in sein Büro, als er sich zunächst über die offenstehende Eingangstür des Bürotrakts wunderte. Anschließend stellte er fest, dass die Tür zu einer benachbarten Firma offensichtlich gewaltsam geöffnet worden war und sich noch Personen darin befanden. Geistesgegenwärtig schloss der 46-Jährige die Tür zum Bürotrakt mit seinem Schlüssel ab und verständigte die Polizei. Die eintreffenden Beamten trafen in den Räumlichkeiten einen 41-jährigen Litauer und einen 42-jährgen Moldawier an und nahmen beide vorläufig fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten die Verdächtigen Lebensmittel und einen Pullover aus der Firma an sich genommen. Im weiteren Verlauf stellten die Polizisten fest, dass auch die Türen zu der Firma des Zeugen sowie einer weiteren Firma Hebelspuren aufwiesen, die Täter aber augenscheinlich nicht hineingelangt waren. Am Tatort stellten die Beamten mehrere mutmaßliche Tatwerkzeuge sicher. Bei der Durchsuchung des Litauers fanden sie zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel, bei der des Moldawiers eine mutmaßlich deliktisch erlangte Geldbörse mit Papieren einer anderen Person.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen. Sie ließen die beiden bereits einschlägig polizeibekannten Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandeln und führten sie einem Haftrichter zu.

Die weiteren Ermittlungen werden bei dem örtlich zuständigen Einbruchsdezernat (LKA 112) geführt und dauern an. Insbesondere wird geprüft, ob die Festgenommenen auch für weitere Einbrüche als Tatverdächtige in Betracht kommen.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell