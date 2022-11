Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Öffentlichkeitsfahndung: Täter nach Pkw-Aufbrüchen in Wiesmoor gesucht

Aurich/Wiesmoor (ots)

Öffentlichkeitsfahndung: Täter nach Pkw-Aufbrüchen in Wiesmoor gesucht

In den vergangenen Monaten ist es in Wiesmoor und Großefehn wiederholt zu Autoaufbrüchen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte in der Nachtzeit bei diversen Fahrzeugen die Seitenscheiben und entwendete aus den Autos vornehmlich Wertsachen und Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt inzwischen bei mehreren tausend Euro.

Mit Bildern aus Überwachungskameras in einer Siedlung in Wiesmoor fahndet die Polizei Aurich nach dem Tatverdächtigen und bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Der mutmaßliche Täter ist männlich und von schlanker Statur. Er trägt eine Kopfbedeckung in Form einer Cap bzw. Kapuze sowie eine FFP-2-Maske. Bekleidet ist er mit einer dunklen Jacke und dunklen Hose. Zudem trägt er Gummihandschuhe und Turnschuhe der Marke Adidas mit orangefarbenen Akzenten.

Auf einer der Aufnahmen ist zudem ein Fahrrad zu erkennen, welches er vermutlich genutzt hat. Es handelt sich um ein Fahrrad mit zwei Reflektoren am Vorderrad und einem Reflektor am Hinterrad. Augenscheinlich hat das Fahrrad einen Korb am Lenker.

Wer erkennt die abgebildete Person oder kann Angaben zum Aufenthaltsort machen? Wer erkennt das Fahrrad?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter Telefon 04941 606215 entgegen.

