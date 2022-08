Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Schiffsunfall im Hafen Vierow ohne verletzte Personen

Waldeck (ots)

Am Samstag, dem 07.08.2022, kam es im Hafen Vierow (westlich von Lubmin) zu einem Seeunfall, bei dem zwei Motorschiffe beschädigt wurden. In den Abendstunden touchierte ein Motorschiff beim Ablegen eine Ecke der Pier des Hafens Vierow und anschließend ein weiteres Motorschiff, welches in der Nähe des Havaristen festgemacht war. An beiden Motorschiffen entstand leichter Sachschaden. Beide Schiffe wurden vorläufig festgelegt und durften die Fahrt nicht fortsetzen. Personen wurden nicht verletzt, Betriebsstoffe traten nicht aus. Die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast nahm eine Schiffsunfallanzeige auf und meldete den Vorfall an die zuständigen Behörden, unter anderem an die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU).

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell