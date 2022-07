Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Sportbootsunfall Kaninchenwerder

Schwerin (ots)

Am Sonnabend, den 16.07.2022 ereignete sich an der Steganlage Kaninchenwerder am Schweriner Innensee zur Mittagszeit ein Sportbootunfall. Ein Sportbootführer wollte mit seinem gemietetem Boot aus Richtung Schweriner Schloss kommend mit dem Wind als Gehilfen am Anleger von Kaninchenwerder festmachen. Der Wind (ca. 4 Beaufort) und die Wellen schoben das Boot in Richtung Steganlage, so dass sich das Manöver schwieriger gestaltete als der Bootsführer angenommen hatte. Eine weitere an Bord befindliche männliche Person wollte mittels Muskelkraft den Anlegevorgang unterstützen und versuchte das Boot von einem Dalben zu drücken. Dies gelang leider nur bedingt. Die Person geriet mit dem Unterarm zwischen Dalben und Bordwand und erlitt hierbei eine stark blutende Fleischwunde. Weitere an Bord befindliche Personen konnten die Blutung stoppen und der verletzte Mann konnte das Boot selbstständig verlassen. Die alarmierte Wasserschutzpolizei Schwerin verlegte umgehend zur Unfallstelle. Die durch die Polizei informierten Rettungskräfte der Wasserwacht Schwerin trafen unmittelbar nach der Wasserschutzpoliezi ein und konnten die notwendige medizinische Versorgung leisten. Ein hinzugezogener Notarzt verbrachte anschließend die verletzte Person mit Hilfe der Wasserwacht in ein Schweriner Krankenhaus.

POK Tiedje

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell