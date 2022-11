Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Frau bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Frau bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Esens ist am Sonntag eine Frau leicht verletzt worden. Ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 16.40 Uhr auf der Bensersieler Straße unterwegs und wollte an der "Adde-Cassens-Kreuzung" nach links abbiegen. Hierbei stieß er nach ersten Erkenntnissen mit einer entgegenkommenden 21-jährigen Ford-Fahrerin zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell