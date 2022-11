POL-AUR: Warnung vor Enkeltrick per WhatsApp

Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Südbrookmerland - Körperverletzung In den frühen Morgenstunden des 05.11.2022 kam es in einer Gaststätte in Südbrookmerland zu einer Körperverletzung. Zwei aus Südbrookmerland stammende Männern, 31 und 34 Jahre alt, gerieten zuerst in einen verbalen Streit. Im Verlauf des Streites stößt dann der ...

mehr