POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß zwischen einem Auto und Fußgänger- eine leicht verletzte Person

VS-Schwenningen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger ist es am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, auf der Villinger-Straße gekommen, bei dem ein 23 Jahre alter Mann leicht verletzt worden ist. Ein 76-Jähriger war mit einem Dancia Sandero auf der Villinger-Straße in Richtung Bärenstraße unterwegs. An einer Fußgängerfurt überquerte der 23-Jährige die Villinger Straße. Hierbei erfasste der Dacia den jungen Mann. Durch die Kollision verletzte sich der Fußgänger leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am Dacia entstand kein Sachschaden.

