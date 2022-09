Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Alemannenstraße- Zeugen gesucht

VS-Villingen (ots)

Wegen einer Unfallflucht auf der Alemannenstraße ermittelt die Polizei seit Mittwoch. Dort parkte ein Autofahrer einen 3er BMW auf Höhe Hausnummer 7 am rechten Fahrbahnrand. Den Ermittlungen der Polizei zufolge hatte ein unbekannter anderer Autofahrer am Dienstag, im Zeitraum 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr den BMW am Heck hinten links gestreift und einen Schaden von rund 1.500 Euro hinterlassen. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Villingen unter Telefon 07721 601-0 entgegen.

