POL-PDTR: Brand eines LKW in Trier-Pfalzel

Hermeskeil (ots) - Am Freitag dem 17.06.2022 kam es in Hermeskeil, An der Römerstraße, auf dem Parkplatz des Fitnessstudios "Hill-Fitness" zwischen 13:00 Uhr - 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Täter beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen Pkw und verließ die Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Gesucht wird ein vermutlich blauer Pkw mit einem mutmaßlichen Lackschaden an der linken ...

