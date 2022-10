POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Traben-Trarbach (ots) - Zwei unbekannte Täter haben am 23.09.22 gegen 22:30 Uhr in Trarbach, Ecke Enkircher Straße/ Moselstraße, einen jungen Mann niedergeschlagen und auf diesen am Boden liegend weiter eingetreten. Hierdurch erlitt der Geschädigte u.a. eine Verletzung am Kopf. Nach der Tat sollen die Täter in Richtung Moselvorgelände geflüchtet sein. Die Polizeiinspektion Zell bittet um Zeugenhinweise die zur Ermittlung der Täter führen könnten. (Tel.: ...

