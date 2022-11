Polizeidirektion Hannover

POL-H: Groß Buchholz: 89-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Hannover (ots)

Am Montagmorgen, 31.10.2022, ist eine 37-Jährige mit ihrem Pkw von einem Tankstellengelände in den fließenden Verkehr der Klingerstraße eingefahren. Dabei prallte sie gegen eine dort fahrende Radfahrerin, die dadurch stürzte und tödlich verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung.

Gegen 09:20 Uhr beabsichtigte eine 37-Jährige mit ihrem Toyota Aygo eine Tankstelle am Kreuzungsbereich Groß-Buchholzer-Straße/Klingerstraße in Richtung der Klingerstraße zu verlassen. Zeitgleich fuhr eine 89-Jährige mit ihrem Rad auf dem östlich neben der Klingerstraße liegenden Radweg in Richtung Groß-Buchholzer-Straße . Der Toyota und die Radfahrerin stießen zusammen, wodurch die 89-Jährige zu Boden fiel und schwerst verletzt wurde. Zwei Frauen und ein Mann, die sich in der Nähe des Unfallortes befanden, leisteten Erste Hilfe bei der Verletzten. Ein alarmierter Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am Nachmittag verstarb die 89-Jährige an den Folgen des Verkehrsunfalls.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 89-Jährige die falsche Radwegseite. Der östliche Radweg ist lediglich in Fahrtrichtung Podbielskistraße freigegeben.

Die 37-Jährige wiederum ließ nach derzeitigen Erkenntnissen die Sorgfaltspflicht beim Einfahren in den fließenden Verkehr, zu dem auch klar der Radverkehr zählt, außer Acht. Die Polizei ermittelt daher wegen fahrlässiger Tötung in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall.

Das Unfallgeschehen wurde durch die Videokameras der Tankstelle aufgezeichnet. Die entsprechenden Aufnahmen wurden durch die Einsatzkräfte gesichert. /ms, hgt

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell